Pato: «Milan, se i miei genitori fossero rimasti a Milano sarebbe stato diverso». Le parole dell’ex attaccante rossonero

Alexandre Pato intervistato da Gazzetta torna a parlare della sua esperienza in maglia Milan.

RIMPIANTI – «Ancelotti diceva che avrei vinto il Pallone d’Oro? Quando sei giovanissimo e cominci bene ti riempiono di complimenti, ma riuscire a stare con i piedi per terra è essenziale. Tornassi indietro chiederei ai miei genitori di rimanere con me a Milano. Ripeto, il Milan mi ha dato tutto quello che poteva, ho un grande amore per il club, però nel periodo difficile ero solo. Sono arrivato giovanissimo, i miei sono stati con me per un po’ e poi sono tornati in Brasile. Fossero stati sempre con me avrei avuto più sostegno»