Pato: «Il Milan può vincere lo scudetto e vincere il derby darebbe altra energia». Le parole dell’ex rossonero

Alexandre Pato, ex attaccante del Milan ora ad Orlando in MLS, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sul derby di questa sera:

«È il cuore della città, che ha la cultura, la moda, tutto. Eppure con il derby la città si ferma. Chi vince? Gara difficile. Il Milan non può scivolare, per lo scudetto manca poco e il Milan può vincerlo. Battere gli avversari in Coppa Italia darebbe altra energia. Chi segna? Giroud è forte, Leao deve trovare la giocata. Lasciamo aperto il pronostico, perché con l’Inter è sempre così».