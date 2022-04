Parolo sicuro: «Il Milan non mollerà di un centimetro da qui alla fine»

Marco Parolo, ex centrocampista, è convinto che il Milan non mollerà più nulla da qui a fine campionato: le sue parole

Marco Parolo ha analizzato il finale di stagione del Milan ai microfoni di DAZN. Le sue parole:

«Il Milan è andato sotto, ma ha fatto una grande partita. Non vuole mollare e restare attaccato all’Inter. Di rabbia e di voglia ha portato a casa i tre punti, come testimoniano anche i due gol contro la Lazio. Da qui alla fine il Milan non mollerà nemmeno un centimetro».