Parolo su De Ketelaere: «E’ brutto dirlo ma in questo momento è inutile». Le parole dell’ex calciatore sul centrocampista rossonero

Marco Parolo ha parlato ai microfoni di Dazn di Charles De Ketelaere. Ecco le parole dell’ex calciatore sul centrocampista rossonero:

«E’ brutto dirlo ma in questo momento è inutile. Non vedo che Pioli gli dà quella fiducia o quella possibilità per fare qualcosa in più»