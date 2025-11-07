News
Parma Milan, importante curiosità storica sulla gara del Tardini: in tre occasioni la sfida ha assegnato un trofeo
Parma Milan, per tre volte in passato la sfida tra i ducali e i rossoneri ha assegnato un trofeo: tutti i precedenti in tal senso
In vista di Parma-Milan, il sito ufficiale della Lega Calcio Serie A fornisce statistiche storiche interessanti. I precedenti ufficiali al Tardini sono 34, con il bilancio che vede 9 vittorie del Parma (l’ultima, 2-1, lo scorso anno) e 10 pareggi. Il Milan, tuttavia, detiene il primato con 15 successi (l’ultimo, 3-1, nella Serie A 2020/21).
Un dato cruciale: il Milan segna al Tardini da 9 gare di fila, con un totale di 17 gol, e l’ultimo clean sheet per il Parma risale al marzo 2010 (0-1).
Curiosità storica: Parma-Milan è stata finale per assegnare titoli in 3 occasioni, tra cui la Supercoppa UEFA 1993, vinta dai ducali.