Connect with us

News

Parma Milan, rossoneri bestia nera dei ducali: solo contro un'altra squadra hanno perso di più. La statistica

Calciomercato News

Lewandowski al Milan a gennaio? Arriva la secca smentita sul futuro dell'attaccante polacco. Indiscrezioni totalmente spazzate via

News

Convocati Inghilterra: la decisione di Tuchel su Loftus-Cheek. L'elenco completo

News

Esonero Pioli, è Vanoli il sostituto dell'ex Milan sulla panchina della Fiorentina: ufficiale

News

Milan Roma, spunta il retroscena: ecco perchè i rossoneri sono rientrati con ritardo dall'intervallo. C'entra Bartesaghi, cosa è successo

News

Parma Milan, rossoneri bestia nera dei ducali: solo contro un’altra squadra hanno perso di più. La statistica

Milan news 24

Published

8 minuti ago

on

By

Milan

Parma Milan, i rossoneri sono la bestia nera della squadra ora allenata da Cuesta: solo contro la Roma i ducali hanno perso di più

I dati storici di Opta in vista della sfida contro il Parma confermano l’evidente superiorità del Milan nei confronti dei ducali nel massimo campionato italiano.

Il Milan ha vinto ben 30 delle 56 sfide totali (Serie A) contro il Parma, un bilancio estremamente positivo completato da 14 pareggi e 12 sconfitte.

Questo numero pone i rossoneri tra le squadre più vincenti contro gli emiliani: l’unica squadra che è riuscita a sconfiggere il Parma più volte in Serie A è la Roma, con 36 vittorie. Un dato che rafforza le aspettative di Massimiliano Allegri per la prossima gara del Tardini.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.