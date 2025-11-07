News
Parma Milan, rossoneri bestia nera dei ducali: solo contro un’altra squadra hanno perso di più. La statistica
I dati storici di Opta in vista della sfida contro il Parma confermano l’evidente superiorità del Milan nei confronti dei ducali nel massimo campionato italiano.
Il Milan ha vinto ben 30 delle 56 sfide totali (Serie A) contro il Parma, un bilancio estremamente positivo completato da 14 pareggi e 12 sconfitte.
Questo numero pone i rossoneri tra le squadre più vincenti contro gli emiliani: l’unica squadra che è riuscita a sconfiggere il Parma più volte in Serie A è la Roma, con 36 vittorie. Un dato che rafforza le aspettative di Massimiliano Allegri per la prossima gara del Tardini.