Parma Milan, tradizione di grandi gol: non solo Pirlo e Menez – VIDEO

menez

Parma Milan è stato teatro di bellissimi gol, il club rossonero ha stilato la top 5 sui canali social del club

La sfida tra Parma e Milan, che inizierà alle ore 20:45 allo Stadio Ennio Tardini, in passato è stata teatro di grandi gol. Storico quello di Jeremy Menez che ha con un tocco aggirato il portiere e poi di tacco, sollevando il pallone, ha eluso l’intervento di due difensori e del portiere stesso.

Tra gli altri c’è da ricordare il tiro di Andrea Pirlo dalla lunghissima distanza che si è perfettamente incastrato all’incrocio dei pali. Il club rossonero con un video sul proprio account Instagram ha stilato la top 5 dei gol più belli.

Chissà se tra pochi istanti Rafael Leao, Luka Modric e compagni saranno in grado di realizzare un’altra rete che possa fare la storia del match.

