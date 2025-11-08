Parma Milan, ci sarà nuovamente Tomori a guidare la difesa? Cosa filtra sul ballottaggio con De Winter. Le ultimissime notizie

Nella formazione che il Milan schiererà stasera contro il Parma (fischio d’inizio alle 20:45) emerge una scelta di rilievo in difesa, in linea con la filosofia di Massimiliano Allegri di privilegiare i calciatori in forma e l’assetto tattico più funzionale. Nel 3-5-2 probabile per la trasferta al Tardini, sembra esserci spazio per Koni De Winter a discapito di Fikayo Tomori.

Il giovane difensore belga, arrivato con il placet del direttore sportivo Igli Tare, è in vantaggio per una maglia da titolare nel terzetto difensivo, che vedrà schierati anche Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic. Questa preferenza di Allegri per De Winter su Tomori non è casuale.

De Winter garantisce una maggiore propensione al gioco a tre, offrendo sia solidità che un’ottima capacità di impostazione palla al piede, caratteristiche fondamentali per innescare i quinti di centrocampo come Alexis Saelemaekers ed Pervis Estupiñán. La scelta di lasciare inizialmente in panchina un pilastro come Tomori è il segnale che Allegri non intende rischiare nulla, puntando su calciatori che offrono in questo momento la migliore combinazione di affidabilità e freschezza.

Il Milan è chiamato a superare il tabù delle “piccole” per balzare in testa alla classifica. Per farlo, la difesa dovrà essere ermetica e la linea a tre con De Winter sembra offrire le giuste garanzie di concentrazione e compattezza richieste da Allegri in una gara da non fallire. Il compito del reparto difensivo sarà quello di proteggere Mike Maignan e dare il via alla manovra che vedrà Christopher Nkunku e Rafael Leao cercare la via del gol.