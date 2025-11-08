Convocati Parma per il Milan: i calciatori scelti da Carlos Cuesta. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Il Parma si prepara ad affrontare il Milan di Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Igli Tare nell’anticipo serale dell’undicesima giornata di Serie A. La sfida, in programma stasera, sabato 8 novembre alle 20:45 allo Stadio Tardini, è cruciale per entrambe le squadre. I ducali, in cerca di punti per risalire la classifica, affronteranno un Milan in piena corsa per le posizioni di vertice.

Dopo la rifinitura di questa mattina al Mutti Training Center di Collecchio, l’allenatore Carlos Cuesta ha diramato la lista dei 25 calciatori convocati per il big match contro i rossoneri. Una rosa completa e decisa a vendere cara la pelle davanti al proprio pubblico.

Tra i Portieri, a disposizione ci sono Corvi, Rinaldi e Suzuki.

Il reparto Difensivo si presenta ben fornito. I convocati sono Britschgi, Delprato, Løvik, Ndiaye, Trabucchi, Troilo, Valenti e Valeri. Mister Cuesta avrà diverse opzioni per comporre la linea a protezione dell’estremo difensore.

A Centrocampo, l’allenatore spagnolo può contare su un mix di qualità e quantità. Sono stati convocati Begić, Bernabé, Cremaschi, Hernani Jr, Keita, Konate, Plicco, Sørensen e Tigani. L’esperienza di elementi come Bernabé e Hernani sarà fondamentale per dettare i ritmi e contrastare il forte centrocampo milanista.

Infine, il settore Offensivo vede la presenza di Benedyczak, Cardinali, Cutrone, Djurić e Pellegrino. L’ex Cutrone e l’attaccante Pellegrino sono i nomi più accreditati per guidare l’attacco, pronti a sfruttare ogni occasione per impensierire la difesa guidata da Allegri.

La squadra è carica e pronta a dare battaglia in una notte che si preannuncia elettrizzante al Tardini. Il Milan, forte della sua posizione in classifica, dovrà comunque prestare massima attenzione alla voglia di riscatto del Parma.