Parma Milan, sfida contro il prossimo portiere rossonero? Suzuki osservato speciale. Tare… Le ultimissime notizie

Il Milan ha un solo obiettivo per la gara di domani sera in trasferta contro il Parma: portare a casa i tre punti e mantenere la testa della classifica. Al fianco della squadra, come di consueto, ci sarà tutta la dirigenza, e in particolare il direttore sportivo Igli Tare, che dalle tribune dello Stadio Tardini avrà un osservato speciale tra le fila gialloblu.

Il nome finito sul taccuino di Tare è quello di Zion Suzuki, il giovane portiere del Parma. Il numero uno giapponese, classe 2002 e già nel giro della Nazionale, piace molto in via Aldo Rossi per le sue notevoli doti atletiche e la grande reattività tra i pali. Il Milan sta pianificando il futuro della porta e Suzuki rientra tra i profili giovani e di prospettiva internazionale attentamente vagliati.

La partita di domani non sarà dunque solo un test per la formazione di Massimiliano Allegri, ma anche un’importante occasione di valutazione dal vivo per il direttore sportivo. Tare osserverà con grande attenzione la prestazione di Suzuki contro l’attacco rossonero guidato da Leao e Nkunku, un banco di prova significativo per misurare la sua tenuta mentale e tecnica in un match di alta pressione.

Il Milan è sempre attento a cogliere le opportunità di mercato e a investire sui giovani talenti che possono crescere con Allegri. Sebbene al momento la priorità sia rinforzare la difesa, la porta è un reparto dove Tare vuole agire per tempo, e Zion Suzuki si candida a essere uno dei nomi più caldi per il futuro rossonero.