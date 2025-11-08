Parma Milan, Suzuki sarà il più osservato questa sera al Tardini: nelle prossime settimane… Le ultimissime notizie

Il Milan scenderà in campo questa sera a Parma con un obiettivo unico e categorico: vincere. Portare a casa i tre punti dal Tardini è fondamentale per la squadra di Massimiliano Allegri per consolidare la leadership in classifica prima della pausa per le Nazionali. La determinazione è altissima e i rossoneri sono pronti a dare battaglia.

Dalle tribune, a seguire la gara con particolare attenzione, ci sarà il direttore sportivo Igli Tare, che affiancherà la squadra e contemporaneamente terrà d’occhio un calciatore gialloblu. Si tratta del portiere Zion Suzuki, il 23enne estremo difensore della squadra di Cuesta. Il giapponese è da tempo nel mirino del Milan, che ne apprezza le doti atletiche e la prospettiva.

La presenza di Tare al Tardini non è casuale. Sarà l’occasione perfetta per osservare dal vivo come Suzuki si comporta sotto pressione contro un attacco di livello come quello rossonero, guidato da Leao e Nkunku. Il Milan ha avviato una fase di scouting intensivo per individuare un giovane portiere di alto potenziale e il nome di Zion Suzuki è tra i preferiti della dirigenza di via Aldo Rossi.

La sfida di domani sera assume quindi una doppia valenza per il club: sportiva per Allegri, che cerca i tre punti; e di mercato per Tare, che valuta il futuro della porta rossonera.