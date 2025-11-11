Parma Milan, statistica decisamente negativa per i rossoneri di Allegri

Connect with us

Milan news 24

Published

5 secondi ago

on

By

Allegri

Parma Milan, statistica clamorosamente negativa in casa rossonera: la squadra di Allegri non vince in trasferta dal 20 settembre

Il pareggio per 2-2 del Milan contro il Parma non ci voleva, specialmente per come è arrivato: i rossoneri si sono fatti rimontare due gol di vantaggio dal peggior attacco dei top 5 campionati europei.

Nonostante ciò, il Diavolo mantiene attiva la striscia di risultati utili consecutividopo la sconfitta alla prima giornata contro la Cremonese.

Emerge però chiaramente la difficoltà di fare risultato contro le “piccole”: oltre alla sciagurata gara con i grigiorossi, il Milan ha pareggiato contro il Pisa e il Parma. Inoltre, il Milan non vince in trasferta da tre partite. L’ultima vittoria fuori casa risale al 20 settembre contro l’Udinese, seguita dai pareggi contro Juventus (0-0), Atalanta (1-1) e Parma (2-2).

