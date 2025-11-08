News
Parma Milan, spunta il dato che fa felice Allegri: rossoneri offensivamente impressionanti contro i ducali e non solo
Parma Milan, secondo Opta i rossoneri hanno segnato in tutte le ultime 18 partite contro avversarie proveniente dall’Emilia nel torneo
Il Milan si appresta ad affrontare la sfida contro il Parma con una statistica offensiva impressionante che ne sottolinea l’efficacia contro le squadre emiliane.
Secondo i dati di Opta, i rossoneri hanno segnato in tutte le ultime 18 partite contro avversarie provenienti dall’Emilia nel torneo.
In questo periodo, il Diavolo ha messo a segno ben 42 reti, mantenendo una media impressionante di 2.3 gol a match.
Questa striscia di partite a segno rappresenta, al momento, la serie aperta più lunga per il Milan in Serie A, eguagliando il record stabilito contro il Catania. Un dato che carica la squadra di Massimiliano Allegri in vista dell’impegno odierno.