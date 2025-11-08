Connect with us

Parma Milan, spunta il dato che fa felice Allegri: rossoneri offensivamente impressionanti contro i ducali e non solo

Parma Milan LIVE: davanti ancora Nkunku con Leao, Estupinan favorito su Bartesaghi a sinistra

Parma Milan e i tre obiettivi di Allegri nella serata del Tardini: squadra catechizzata a Milanello, ecco cosa si aspetta il tecnico da Leao e compagni

Convocati Ecuador per le sfide con Canada e Australia: la scelta su Estupinan - FOTO

Allegri si affida a lui in Parma Milan: statistica da non credere, serve la conferma anche al Tardini

11 minuti ago

Parma Milan, secondo Opta i rossoneri hanno segnato in tutte le ultime 18 partite contro avversarie proveniente dall’Emilia nel torneo

Il Milan si appresta ad affrontare la sfida contro il Parma con una statistica offensiva impressionante che ne sottolinea l’efficacia contro le squadre emiliane.

Secondo i dati di Opta, i rossoneri hanno segnato in tutte le ultime 18 partite contro avversarie provenienti dall’Emilia nel torneo.

In questo periodo, il Diavolo ha messo a segno ben 42 reti, mantenendo una media impressionante di 2.3 gol a match.

Questa striscia di partite a segno rappresenta, al momento, la serie aperta più lunga per il Milan in Serie A, eguagliando il record stabilito contro il Catania. Un dato che carica la squadra di Massimiliano Allegri in vista dell’impegno odierno.

