Parma Milan, spunta la statistica preoccupa Allegri e non solo: due squadre hanno fatto peggio dei rossoneri

Parma Milan, c’è una particolare statistiche che preoccupa Allegri: solo le due squadre hanno fatto decisamente peggio dei rossoneri

La mancanza di continuità e la fragilità mentale del Milan in questa fase del campionato trovano una conferma netta e amara nelle statistiche.

Come riportato da Opta, i rossoneri hanno perso ben sei punti da situazioni in cui si trovavano in vantaggio. Questo dato evidenzia la difficoltà della squadra di Massimiliano Allegri nel gestire il risultato e chiudere le partite.

Guardando all’intera Serie A, solo due squadre hanno fatto peggio finora: la Fiorentina (con 11 punti persi) e il Genoa (con nove).

Il Milan, pur essendo nelle posizioni di vertice, deve urgentemente risolvere questa lacuna. I sei punti sprecati (i più recenti contro il Parma) avrebbero potuto consentire al Diavolo di essere nettamente primo in classifica, dimostrando come la lotta per lo Scudetto sia compromessa non solo dalle assenze, ma anche dalla scarsa mentalità vincente.