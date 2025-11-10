Connect with us

News

Parma Milan, spunta la statistica preoccupa Allegri e non solo: due squadre hanno fatto peggio dei rossoneri

News

Rossignol Milan, presentata una speciale capsule collection che porta il rossonero sulla neve. Il comunicato

News

Infortunati Milan, Allegri ha un obiettivo preciso: con l'Entella test praticamente decisivo. Il tecnico spera di... Lo scenario

News

Mancini riparte dal Qatar ma spunta la clausola che non passa inosservata: può liberarsi nel 2006 se... Ultimissime

News

Esonero Juric, arriva l'ufficialità dell'Atalanta: tecnico sollevato dall'incarico dopo la sconfitta col Sassuolo. Il comunicato

News

Parma Milan, spunta la statistica preoccupa Allegri e non solo: due squadre hanno fatto peggio dei rossoneri

Milan news 24

Published

13 minuti ago

on

By

Milan

Parma Milan, c’è una particolare statistiche che preoccupa Allegri: solo le due squadre hanno fatto decisamente peggio dei rossoneri

La mancanza di continuità e la fragilità mentale del Milan in questa fase del campionato trovano una conferma netta e amara nelle statistiche.

Come riportato da Opta, i rossoneri hanno perso ben sei punti da situazioni in cui si trovavano in vantaggio. Questo dato evidenzia la difficoltà della squadra di Massimiliano Allegri nel gestire il risultato e chiudere le partite.

Guardando all’intera Serie A, solo due squadre hanno fatto peggio finora: la Fiorentina (con 11 punti persi) e il Genoa (con nove).

Il Milan, pur essendo nelle posizioni di vertice, deve urgentemente risolvere questa lacuna. I sei punti sprecati (i più recenti contro il Parma) avrebbero potuto consentire al Diavolo di essere nettamente primo in classifica, dimostrando come la lotta per lo Scudetto sia compromessa non solo dalle assenze, ma anche dalla scarsa mentalità vincente.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.