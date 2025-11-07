Connect with us

Parma Milan, Sky o DAZN? Dove vedere la sfida del sabato sera in TV e streaming. Le ultimissime notizie sui rossoneri

L’appuntamento con l’undicesima giornata di Serie A è fissato per domani, Sabato 8 novembre, quando il Milan di Massimiliano Allegri affronterà in trasferta il Parma allo Stadio Ennio Tardini. La partita, con fischio d’inizio alle ore 20:45, sarà un evento cruciale per le ambizioni di classifica dei rossoneri e sarà trasmessa in diretta sia in TV che in streaming su più piattaforme.

Il match sarà visibile in co-esclusiva su DAZN e Sky.

Per quanto riguarda la visione in televisione, gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno sintonizzarsi sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Anche gli abbonati DAZN potranno seguire la partita sintonizzandosi sull’apposita app disponibile sulle smart TV compatibili o sul decoder Sky Q, nel caso siano clienti di entrambe le piattaforme.

La visione in mobilità e streaming sarà garantita su diverse opzioni:

  • DAZN trasmetterà l’evento in diretta tramite la sua app ufficiale, accessibile da PC, smartphone, tablet e console.
  • Gli abbonati Sky potranno usufruire del servizio Sky Go, che permette di seguire la programmazione in diretta su dispositivi mobili.
  • Infine, NOW (il servizio di streaming legato a Sky) offrirà la visione della gara per tutti gli utenti abbonati al pacchetto Sport.

Il Milan di Tare e Allegri si gioca tre punti pesanti in palio, visibili per un ampio pubblico.

