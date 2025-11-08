Parma Milan, giocherà Ricci o Loftus-Cheek? Max Allegri sta andando in questa direzione. Ultimissime notizie sui rossoneri

In vista della difficile trasferta serale contro il Parma, in programma stasera, Massimiliano Allegri sembra intenzionato a schierare il Milan con il modulo 3-5-2, una formazione pensata per garantire solidità in mezzo al campo e sfruttare la spinta sulle corsie esterne. Il direttore sportivo Igli Tare ha lavorato per offrire al tecnico una rosa profonda, e le scelte a centrocampo sono particolarmente indicative.

Secondo le probabili formazioni, la mediana rossonera vedrà in campo Fofana e l’eterno Modric, ma l’attenzione si concentra sulla posizione di mezzala sinistra, dove Samuele Ricci appare in netto vantaggio su Ruben Loftus-Cheek.

Ricci, arrivato per rinforzare la linea mediana con le sue doti di interdizione e la capacità di impostare, sembra aver convinto Allegri in questa fase della stagione. La sua duttilità e l’intelligenza tattica lo rendono ideale per le richieste del 3-5-2, dove deve garantire dinamismo in entrambe le fasi di gioco.

L’esclusione (almeno iniziale) di Loftus-Cheek, uno dei calciatori con più qualità fisica ed esperienza internazionale, sarebbe un segnale forte da parte di Allegri. Il tecnico, noto per privilegiare l’equilibrio, potrebbe optare per il centrocampista italiano per garantire maggiore compattezza e filtro davanti alla difesa composta da De Winter, Gabbia e Pavlovic. La sfida di stasera contro il Parma richiede massima concentrazione per evitare di inciampare nel tabù delle “piccole”, e la scelta di Ricci a centrocampo punta proprio a questo.

A completare la formazione, si vedono Saelemaekers ed Estupinan sulle fasce, pronti a supportare la coppia d’attacco formata dal rientrante Nkunku e dall’uomo più atteso, Rafael Leao.