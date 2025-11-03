Parma Milan, Allegri può sperare: in vista del prossimo turno. La situazione

Parma Milan, mister Allegri può sperare di recuperare alcuni giocatori, non solo Christian Pulisic!

L’infermeria del Milan continua a svuotarsi lentamente, e una delle notizie più attese riguarda il ritorno in campo di Adrien Rabiot, il potente centrocampista francese. Colonna portante del centrocampo rossonero e uomo chiave negli equilibri tattici della squadra, Rabiot sta bruciando le tappe per rimettersi a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri in vista del prossimo impegno di campionato contro il Parma.

Focus sul Recupero: L’Obiettivo è il Tardini

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il mediano transalpino è determinato a esserci per la trasferta del Tardini, in programma il prossimo weekend, ultimo appuntamento prima della sosta per le nazionali. Rabiot (giocatore noto per la sua falcata e la sua abilità nel ruolo di box-to-box) sta intensificando il lavoro, spinto dalla voglia di tornare a dare il suo contributo alla causa del Diavolo.

Nei giorni scorsi, il centrocampista ha proseguito con un programma di allenamento personalizzato, lavorando a parte per recuperare la piena forma fisica dopo l’infortunio muscolare. Il suo rientro, infatti, è stato gestito con estrema cautela dallo staff medico e tecnico del Milan, data la delicatezza del problema occorso.

Decisione Imminente: Rientro in Gruppo in Settimana

La vera svolta è attesa in questa settimana. Saranno i test e le sedute con il gruppo a stabilire se Rabiot avrà la possibilità di essere inserito nella lista dei convocati per la sfida in Emilia. L’obiettivo minimo del giocatore sarebbe quello di trovare posto almeno in panchina, un segnale tangibile della fine del suo periodo ai box e della volontà di stare vicino ai compagni in un momento cruciale del campionato.

Se il recupero dovesse procedere senza intoppi e il rientro in gruppo venisse autorizzato, la presenza di Rabiot, anche solo per uno spezzone di gara, darebbe una boccata d’ossigeno al reparto mediano del club di Via Aldo Rossi, che ha risentito non poco della sua assenza in termini di fisicità e geometrie. La partita contro i ducali rappresenta, dunque, un potenziale banco di prova per rivedere in campo uno degli elementi di maggiore qualità del Milan, un passo fondamentale prima della successiva sosta che gli permetterebbe di rifinire la condizione per gli impegni di novembre.

Tutti gli occhi a Milanello sono puntati sulla settimana di lavoro del francese: Parma-Milan sarà il palcoscenico del suo come back, o il rientro slitterà definitivamente dopo la pausa? L’ottimismo c’è, ma la prudenza è d’obbligo.