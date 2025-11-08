Connect with us

Parma Milan, da non sottovalutare il Tardini: la squadra di Cuesta ha uno score importante in casa

Parma Milan LIVE: attesa per le formazioni ufficiali della sfida del Tardini

Milan Femminile Juventus Women 2-1: Ijeh e Dompig decisive. Rossonere al terzo posto in classifica

Parma Milan, spunta il dato che fa felice Allegri: rossoneri offensivamente impressionanti contro i ducali e non solo

Parma Milan e i tre obiettivi di Allegri nella serata del Tardini: squadra catechizzata a Milanello, ecco cosa si aspetta il tecnico da Leao e compagni

4 secondi ago

Cuesta

Parma Milan, la squadra di Massimiliano Allegri non deve sottovalutare lo score dei padroni di casa al Tardini

Manca ormai poco più di un’ora al fischio d’inizio che sancirà l’inizio di Parma-Milan allo Stadio Tardini. Questo scontro di Serie A non è solo una partita di cartello, ma un vero e proprio duello generazionale in panchina. Da un lato, il pragmatismo collaudato di Massimiliano Allegri, il carismatico tecnico livornese, tornato sulla panchina dei Rossoneri per riportare il club ai vertici dopo una stagione complessa. Dall’altro, l’audacia di Carlos Cuesta, il giovanissimo allenatore spagnolo, classe ’95 e allievo della “scuola Arteta”, su cui il Parma ha puntato per un calcio moderno e verticale.

Il Tardini, fortino gialloblù: la strategia di Cuesta

Il Diavolo è chiamato a una prestazione di alto livello, soprattutto considerando che la trasferta in terra emiliana nasconde insidie ben precise. I numeri, infatti, mettono in guardia il club di Via Aldo Rossi: il Parma di Cuesta ha costruito gran parte del suo bottino in campionato tra le mura amiche.

La matricola spagnola, che ha portato un vento di rinnovamento tattico in casa Gialloblù, ha conquistato ben 5 dei 7 punti totalizzati finora proprio davanti ai propri tifosi. Questo dato sottolinea l’efficacia del pressing alto e delle transizioni rapide che il giovane tecnico ha saputo instillare nella sua squadra. Il Tardini, sotto la guida di Cuesta, si è trasformato in un fortino dove ogni avversario fatica a imporre il proprio gioco.

Milan: la ricerca di continuità e il peso dei campioni

Per il Milan, l’obiettivo è chiaro: dare continuità alle recenti prestazioni positive e non disperdere punti preziosi in trasferte potenzialmente insidiose. Allegri, noto per la sua capacità di gestione dei campioni e la sua tattica flessibile, dovrà evitare la trappola del sottovalutare l’organizzazione e l’intensità dei padroni di casa.

I rossoneri, che fanno affidamento sul talento cristallino di Rafael Leão, l’ala portoghese capace di spaccare le partite con le sue accelerazioni, e sulla solidità difensiva guidata dal pilastro Mike Maignan, il portiere francese top player, dovranno esprimere il massimo della concentrazione.

Questo scontro è un banco di prova fondamentale: la vecchia guardia del calcio italiano contro l’innovazione europea. Il verdetto è imminente.

