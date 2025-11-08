Allegri si affida a lui in Parma Milan: statistica da non credere, serve la conferma anche al Tardini

Allegri si affida ancora a Rafael Leao in vista della sfida di questa sera tra Parma e Milan: statistica da urlo per l’asso portoghese

I numeri di Rafael Leão in Serie A attestano il suo status di giocatore d’élite nel campionato italiano. Secondo i dati di Opta, l’esterno portoghese è l’unico giocatore ad aver raggiunto almeno 40 gol e 40 assist nelle ultime sei stagioni di Serie A (a partire dal 2020/21).

Leão sta vivendo un momento di forma eccezionale, avendo partecipato attivamente a quattro reti (con 3 gol e 1 assist) nelle ultime quattro partite disputate in campionato.

Dallo scorso ottobre, inoltre, il numero 10 rossonero è tra i giocatori più influenti del torneo: solo Ange-Yoan Bonny (cinque partecipazioni) ha fatto meglio del classe ’99 (quattro), che condivide il dato con Hakan Çalhanoglu e Nicolò Cambiaghi.