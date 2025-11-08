Leao Milan, il dato nelle ultime 4 stagioni è davvero clamoroso: solo Salah, Bruno Fernandes e Saka hanno fatto meglio. Le ultimissime notizie

Il dato è impressionante e certifica la dimensione da top player raggiunta da Rafael Leao con la maglia del Milan. Il fuoriclasse portoghese è l’unico calciatore della Serie A, dalla stagione 2020-21 a oggi, ad aver superato la soglia dei 40 gol e dei 40 assist nello stesso club. Con 52 reti e 40 passaggi vincenti, Leao si è affermato come l’uomo in più nell’attacco rossonero, un punto fermo per il tecnico Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Igli Tare.

La sua capacità di abbinare l’efficacia realizzativa a una visione di gioco da rifinitore lo colloca nell’élite del calcio continentale. Un dominio, quello di Leao, che assume un valore ancora maggiore se si analizzano i numeri a livello internazionale.

Soltanto tre giocatori nei maggiori campionati europei, infatti, sono riusciti a fare meglio di lui mantenendo la fedeltà alla stessa squadra in questo lasso di tempo. Si tratta di nomi di assoluto prestigio: Bukayo Saka dell’Arsenal, Bruno Fernandes del Manchester United e l’egiziano Mohamed Salah del Liverpool.

Questa statistica, rilanciata dal giornalista Bianchin della Gazzetta dello Sport, evidenzia come il numero 10 del Milan non sia solo un talento cristallino, ma uno dei calciatori più decisivi del panorama europeo, una vera e propria macchina da gol e assist. Per il Milan, un giocatore con questo impatto è un tesoro da custodire, fondamentale per le ambizioni di vertice in Italia e in Europa. L’ulteriore crescita di Leao è un segnale incoraggiante in vista del match serale contro il Parma.