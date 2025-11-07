News
Convocati Portogallo: la decisione di Martinez su Leao. L’elenco completo – FOTO
Convocati Portogallo: Roberto Martinez ha regolarmente inserito nella propria lista anche Rafael Leao, attaccante del Milan
Roberto Martinez, CT del Portogallo, ha diramato la lista dei convocati per l’imminente sosta delle Nazionali. La formazione lusitana punta a ottenere il pass per il Mondiale 2026, che è vicino ma non ancora matematico.
Tra i chiamati dall’allenatore portoghese figura anche il numero 10 rossonero Rafael Leao. Il Portogallo, guidato da Cristiano Ronaldo, affronterà giovedì 13 novembre l’Irlanda (ore 20.45) e domenica 16 novembre l’Armenia (ore 15.00). Basta una vittoria per qualificarsi.
Va ricordato che Leao, in questa stagione, aveva saltato la prima pausa per infortunio, mentre nella seconda era stato convocato, ma poi rimandato anzitempo a Milanello dopo aver giocato solo i minuti finali della prima partita, in accordo con il Milan.