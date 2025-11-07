Connect with us

Convocati Portogallo: la decisione di Martinez su Leao. L'elenco completo - FOTO

Parma Milan, Allegri ha sciolto le riserve: ballottaggio vinto a centrocampo, in difesa gioca lui. Ultime

Ricci, quattro di fila: quantità per il Milan. Un centrocampista corridore, il dato è da applausi

Milan Roma fa il botto, gli ascolti DAZN della decima giornata: svelati i numeri

Rinnovo Tomori, fiducia in casa Milan: stabiliti i tempi per la chiusura! La notizia

Convocati Portogallo: la decisione di Martinez su Leao. L’elenco completo – FOTO

Convocati Portogallo: Roberto Martinez ha regolarmente inserito nella propria lista anche Rafael Leao, attaccante del Milan

Roberto Martinez, CT del Portogallo, ha diramato la lista dei convocati per l’imminente sosta delle Nazionali. La formazione lusitana punta a ottenere il pass per il Mondiale 2026, che è vicino ma non ancora matematico.

Tra i chiamati dall’allenatore portoghese figura anche il numero 10 rossonero Rafael Leao. Il Portogallo, guidato da Cristiano Ronaldo, affronterà giovedì 13 novembre l’Irlanda (ore 20.45) e domenica 16 novembre l’Armenia (ore 15.00). Basta una vittoria per qualificarsi.

Va ricordato che Leao, in questa stagione, aveva saltato la prima pausa per infortunio, mentre nella seconda era stato convocato, ma poi rimandato anzitempo a Milanello dopo aver giocato solo i minuti finali della prima partita, in accordo con il Milan.

