Parma Milan, i precedenti parlano chiaro: come sono andate le recenti sfide tra le due squadre. Le ultimissime notizie

È tutto pronto per la sfida di Serie A che vedrà il Milan impegnato al Tardini contro il Parma. L’incontro, in programma sabato 8 novembre alle ore 20:45, non sarà soltanto una tappa cruciale per gli obiettivi di classifica di entrambe le formazioni, ma rappresenterà anche il capitolo numero 36 della storia tra i due club giocato sul campo emiliano.

A guardare i precedenti storici, il bilancio è nettamente favorevole al Milan di Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Igli Tare. Nelle 35 sfide già disputate al Tardini, i rossoneri hanno conquistato la vittoria per ben 17 volte. Le vittorie della squadra gialloblu, invece, si fermano a quota 9, con un numero identico di incontri terminati in pareggio.

Questa statistica non può che infondere fiducia nell’ambiente milanista, in cerca di continuità e di punti per affrontare al meglio il tour de force di fine anno. Il dato è un incoraggiamento per il Milan a mantenere il trend positivo anche in questa stagione.

Il confronto è altrettanto interessante dal punto di vista realizzativo. Il Milan ha dimostrato una maggiore prolificità sotto porta nelle sfide disputate in casa del Parma, avendo messo a segno un totale di 50 gol. I padroni di casa, dal canto loro, hanno risposto con 43 reti, un dato che, pur essendo inferiore, suggerisce che le partite tra le due squadre sono state spesso caratterizzate da spettacolo e un alto numero di marcature.

L’ultimo match in terra emiliana ha riservato emozioni e la speranza del Milan è quella di replicare la prestazione, consolidando il suo dominio statistico in uno stadio dove i rossoneri si sentono tradizionalmente a proprio agio. La squadra di Allegri scenderà in campo con l’obiettivo di migliorare ulteriormente i numeri e conquistare i tre punti.