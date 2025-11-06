Leao verso la matura continuità: Allegri il sarto perfetto per il suo nuovo vestito. Sabato A Parma la prova del nove

Leao verso la consacrazione definitiva: portoghese molto più maturo rispetto al passato grazie alla cura Allegri. A Parma la prova del nove

Il Milan si prepara a tornare in campo dopo la vittoria di misura, e in «maniera allegriana», sulla Roma. L’obiettivo primario è «far sì che il vagone rossonero rimanga attaccato alla parte anteriore del treno». Prima della sosta, i ragazzi di Max Allegri affronteranno il Parma per consolidare lo stato fisico e mentale. E il tecnico vorrà contare ancora su Rafael Leao.

Leao, la nuova versione aggiornata

Discusso e ridiscusso, il portoghese resta sempre al centro dell’attenzione. Tuttavia, rispetto al passato, si sta assistendo a una «nuova versione dell’attaccante». Una versione «aggiornata, più matura e meno giocoliera».

Per la prima volta, Leao sta cercando di badare alla «quantità più che alla qualità». Sebbene la qualità sia necessaria, non può essere l’unica discriminante per un «giocatore completo e ideale». Ecco perché questa nuova versione appare «più efficace».

Allegri, il sarto perfetto

Il tecnico Max Allegri è descritto come il «sarto» che gli sta cucendo addosso quel vestito che ha sempre dovuto indossare. Leao, da «potenziale crack», rischiava di diventare un «quel vorrei ma non riesco».

L’arrivo di Allegri, il «gestore che meglio può governare le sue emozioni, le qualità e la testa», è stato il tempismo perfetto. Leao ha «tutto per diventare devastante», come ha ampiamente dimostrato nelle ultime uscite.

Il prossimo passo è la continuità: Leao deve essere «decisivo in ogni occasione» e trovare quel «percorso lineare che tanto ha bramato». «Leao ha tutto per trascinare il Milan, adesso deve dimostrare di poter gestire qualsiasi momento della stagione». Lo riporta TMW.