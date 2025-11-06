Leao Milan, nessuno come lui in Serie A negli ultimi sei anni! La statistica. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Rafael Leão, l’ala portoghese e vera stella del Diavolo, continua a stupire non solo per le sue magie in campo, ma anche per l’impatto statistico e carismatico che esercita. Secondo i dati di Opta, il numero 10 rossonero è l’unico calciatore ad aver registrato almeno 40 gol e 40 assist nelle ultime sei stagioni di Serie A (con 52 reti segnate e 40 assist messi a referto). Un traguardo che lo consacra come giocatore di riferimento assoluto del campionato italiano, un attaccante moderno capace di unire efficacia realizzativa e generosità nel servire i compagni.

Leão, oltre i Numeri: Il Retroscena Umano Rivelato dalla Gazzetta

Dietro le cifre da capogiro, c’è un Leão meno noto, raccontato magistralmente dalla giornalista Alessandra Gozzini su La Gazzetta dello Sport. Il ritratto svela un calciatore che, pur apparendo spesso distaccato o troppo sorridente, è in realtà profondamente partecipe e sensibile.

“Rafa Leão è un po’ così, sembra distaccato quando invece è partecipe… pare che tutto possa scivolargli addosso e invece no, ascolta e assorbe ogni stimolo,” ha scritto Gozzini.

Il sorriso di Rafa in campo, anche dopo un errore, spesso nasconde una forte rabbia o frustrazione agonistica. Il suo volto si è illuminato di autentica felicità dopo la recente supersfida contro la Roma. Leão ha messo a segno l’assist della partita, bruciando in velocità il difensore Ndicka, un momento celebrato dal Milan stesso sui social per l’eccezionalità della giocata.

Leader e Idolo dello Spogliatoio: Applausi per lui e Maignan

Il suo carisma discreto si riflette anche nelle dinamiche dello spogliatoio. Di ritorno dal campo dopo le interviste di rito, Leão e il portiere francese Mike Maignan – eletti entrambi migliori in campo contro la Roma (il portoghese per l’assist del gol vittoria di Pavlovic, l’estremo difensore per la parata sul rigore di Dybala) – sono stati accolti da una standing ovation e dagli applausi di tutto il gruppo.

Questo dimostra quanto Leão sia benvoluto e quanto il sentimento sia reciproco. Il portoghese, pur essendo un fuoriclasse affermato, è un leader che non fa distinzioni, ascoltando l’esperienza di veterani come Modrić e dedicando post social ai giovani emergenti come Bartesaghi.

Sotto la gestione del nuovo DS Igli Tare, dirigente albanese con un occhio attento ai talenti, e di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano, la crescita di Leão è considerata un elemento chiave per il rilancio del club rossonero. Il suo mix unico di talento, numeri e leadership silenziosa è la vera arma letale del Milan.