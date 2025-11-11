Parma Milan, Ordine non le manda a dire: «Il Milan della ripresa sembrava quello di Conceiçao o addirittura Fonseca». Le ultimissime notizie

Il pareggio per 2-2 subito dal Milan ieri sera contro il Parma ha scatenato un’ondata di critiche severe sull’atteggiamento e la tenuta mentale della squadra di Massimiliano Allegri. A esprimere un giudizio particolarmente duro è stato il noto giornalista e opinionista Franco Ordine, che ha fatto un paragone scomodo con periodi recenti della storia rossonera.

Franco Ordine ha espresso senza mezzi termini la sua frustrazione per il crollo psicologico e tecnico che ha caratterizzato il secondo tempo dei rossoneri, dopo che il doppio vantaggio sembrava aver messo la partita in cassaforte: «Il Milan della ripresa sembrava quello di Conceiçao o addirittura Fonseca».

Questo paragone è un chiaro riferimento a momenti in cui la squadra rossonera ha mostrato una preoccupante fragilità e incapacità di gestire il vantaggio, permettendo agli avversari di rientrare in partita con troppa facilità. Il richiamo a gestioni tecniche recenti e criticate sottolinea quanto la prestazione del secondo tempo sia stata considerata inaccettabile per le ambizioni del club.

L’analisi di Ordine si allinea a quella di Allegri e di altri opinionisti: il problema non è stato tattico, ma mentale. La squadra non ha saputo fare la battaglia necessaria per respingere il ritorno del Parma. Il risultato è che il Milan ha sprecato l’occasione per compiere il sorpasso in testa alla classifica e ha lasciato sul campo due punti che, secondo Ordine, hanno fatto riemergere antiche e pericolose insicurezze.

Il giornalista conclude implicitamente che il Milan deve dimostrare maggiore maturità e carattere per scrollarsi di dosso il fantasma di un rendimento altalenante che non è compatibile con la lotta per lo Scudetto o per un posto in Champions League.