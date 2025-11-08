Parma Milan e i tre obiettivi di Allegri nella serata del Tardini: squadra catechizzata a Milanello, ecco cosa si aspetta il tecnico da Leao e compagni

Parma Milan, sono tre gli obiettivi di Massimiliano Allegri nella trasferta del Tardini in programma questa sera: squadra catechizzata

Il Milan si appresta ad affrontare la delicata trasferta del Tardini contro il Parma di Cuesta nella serata odierna, sabato 8 novembre. La gara, valida per l’undicesima giornata di Serie A, è un match da non sottovalutare per la formazione rossonera, che ha perso punti importanti contro le cosiddette “piccole” del campionato. Per il tecnico Massimiliano Allegri, il confronto con i ducali è fondamentale e rappresenta l’occasione per centrare ben tre obiettivi importanti.

1. Sfatare Il Tabù Delle Piccole

Il primo imperativo è sfatare il tabù contro le squadre di fascia inferiore. L’avvio di stagione del Milan è stato, infatti, ottimo negli scontri diretti (Roma, Atalanta, Juventus, Napoli e Bologna), dove la squadra è rimasta imbattuta, vincendo tutte le sfide tranne il pareggio a Bergamo.

Il problema è emerso proprio contro le neopromosse: l’unico ko stagionale è arrivato alla prima giornata contro la Cremonese a San Siro. A ciò si aggiunge il pareggio in extremis contro il Pisa, dove solo una rete di Athekame ha evitato la sconfitta al Meazza.

2. Missione Primo Posto Solitario

Il secondo obiettivo è squisitamente di classifica: vincere stasera vorrebbe dire vivere una serata da capolista solitaria del campionato. Conquistare i tre punti, infatti, proietterebbe il Milan a quota 24 e in testa alla classifica di Serie A almeno per una notte.

Questo permetterebbe al Milan di affrontare la sosta con la sicurezza di rientrare tra le prime quattro della classe – obiettivo minimo dichiarato per la stagione 2025/26 – e di preparare con maggiore serenità la prossima sfida, ovvero il derby contro l’Inter del 23 novembre.

3. Allegri A Quota 100 Vittorie

L’ultimo traguardo è personale, ma non meno significativo. In caso di successo al Tardini, Massimiliano Allegri raggiungerebbe la soglia di 100 vittorie sulla panchina del Milan. Un obiettivo che aggiungerebbe ulteriore sapore alla gara e che darebbe continuità all’importante vittoria per 1-0 contro la Roma.