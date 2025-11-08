Parma Milan, doppia possibilità per seguire la partita in TV e streaming: tutti i dettagli in vista di questa sera. Le ultimissime notizie

I tifosi del Milan e gli appassionati di Serie A potranno seguire in diretta la sfida di domani sera tra i rossoneri e il Parma. La gara, in programma Sabato 8 novembre alle ore 20:45 allo Stadio Tardini, è un momento cruciale per la formazione di Massimiliano Allegri e per le ambizioni del club guidato da Igli Tare.

La partita sarà trasmessa in Italia con un meccanismo di co-esclusiva tra le piattaforme DAZN e Sky.

Per chi predilige la televisione tradizionale, l’evento sarà interamente coperto da Sky sui canali dedicati al calcio e sport, inclusi Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e il canale in alta definizione Sky Sport 4K. Anche gli abbonati DAZN potranno accedere alla visione direttamente dall’app disponibile sulle loro televisioni smart o tramite dispositivi esterni.

Sul fronte dello streaming, gli utenti avranno a disposizione diverse alternative:

La piattaforma di riferimento DAZN renderà disponibile la diretta su tutti i device compatibili, inclusi computer, smartphone e tablet.

renderà disponibile la diretta su tutti i device compatibili, inclusi computer, smartphone e tablet. Gli abbonati Sky potranno sfruttare l’applicazione Sky Go per vedere il match in mobilità.

potranno sfruttare l’applicazione per vedere il match in mobilità. Infine, il servizio NOW, che veicola i contenuti sportivi di Sky, offrirà la possibilità di assistere alla partita in streaming per i propri sottoscrittori.

Il Milan è pronto a lottare per i tre punti, con ampia copertura mediatica garantita.