Parma Milan, Nkunku è alla ricerca della sua prima rete in Serie A: la scelta di Max Allegri... Ultimissime

Parma Milan, Nkunku è alla ricerca della sua prima rete in Serie A: la scelta di Max Allegri…

Nel 3-5-2 che il Milan si prepara a schierare stasera al Tardini contro il Parma, l’attenzione si concentra sull’attacco, dove Massimiliano Allegri ha deciso di puntare sulla fantasia e la rapidità di Christopher Nkunku al fianco di Rafael Leao. Il talentuoso francese, voluto fortemente dal direttore sportivo Igli Tare, è pronto a guidare l’offensiva rossonera.

La scelta di Nkunku come titolare è un segnale chiaro delle intenzioni del tecnico: attaccare il Parma con un calciatore capace di muoversi su tutto il fronte offensivo, difficile da marcare per la difesa avversaria. Nkunku non è solo un finalizzatore, ma anche un eccellente rifinitore che può creare spazi e occasioni per il compagno di reparto, Leao. La sua presenza è cruciale per sbloccare quelle partite contro le squadre meno blasonate che finora hanno rappresentato un piccolo “tabù” per il Milan.

Il francese sarà chiamato a sfruttare al meglio i rifornimenti che arriveranno dal centrocampo, in particolare dalle fasce presidiate da Saelemaekers ed Estupiñán. La sua intesa con Leao è l’arma in più che Allegri vuole sfruttare per conquistare i tre punti e portare il Milan in testa alla classifica. La condizione fisica ottimale di Nkunku lo rende il partner ideale per il portoghese in una gara che si preannuncia tesa e combattuta.