Parma Milan, Allegri su Leao e Nkunku: le sue dichiarazioni non sono passate inosservate

Romero a Calcionews24: «Milan, per lo scudetto vedremo col ritorno di Pulisic ma per me la favorita è una sola»

Serginho si racconta: «Vittoria della Champions momento più alto della mia carriera al Milan, devo ringraziare Cesare Maldini e Ancelotti. Quanti ricordi con Berlusconi». E svela un retroscena su Thiago Silva

Ravezzani attacca Leao: «Bravissimo una partita su tre. Il Milan dipende dal suo cambio di atteggiamento. E su Rabiot...»

Pastore dopo Milan Roma: «Allegri grande uomo spogliatoio. C'è un gesto che mi ha molto colpito»

1 minuto ago

Parma Milan, Allegri su Leao e Nkunku: le sue dichiarazioni non sono passate inosservate. Le ultimissime sui rossoneri

Massimiliano Allegri ha promosso a pieni voti la coppia d’attacco formata da Rafael Leao e Christopher Nkunku dopo l’ultima prestazione in campionato, confermando che saranno loro i terminali offensivi nella sfida di domani sera contro il Parma.

«Leao e Nkunku hanno fatto molto bene da centravanti contro la Roma», ha dichiarato il tecnico del Milan. Allegri ha lodato in particolare l’attitudine del francese: «Nkunku non ha una grande fisicità ma ha tenuto botta contro i difensori della Roma», evidenziando la sua capacità di lottare nonostante la stazza.

Tuttavia, l’allenatore ha messo in chiaro che da Leao si aspetta un passo avanti decisivo in termini di continuità. Il portoghese, reduce da uno stop, deve ritrovare la condizione ottimale: «Leao deve migliorare di condizioni, è stato tanti giorni fermo». Il messaggio del tecnico è rivolto all’intero ambiente: «La normalità è che lui giochi quelle partite, non che siano eventi sporadici. E vale per tutti».

L’obiettivo per la trasferta di Parma è chiaro e non ammette repliche: «Domani abbiamo un’altra partita dove ci servono altri tre punti». Per ottenerli, però, il Milan non può permettersi gli stessi errori visti nel recente passato. Allegri ha bacchettato la squadra sulla precisione: «Dobbiamo giocare bene tecnicamente e sbagliare poco, contro la Roma nella prima mezz’ora abbiamo sbagliato molto». Il lavoro del direttore sportivo Igli Tare per costruire una squadra competitiva esige risultati costanti, a partire da domani.

