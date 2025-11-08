Parma Milan, possibile scelta forte di formazione di Max Allegri: Estupinan o Bartesaghi? Le ultimissime sui rossoneri

Per la cruciale sfida serale contro il Parma, l’allenatore Massimiliano Allegri sembra aver sciolto le riserve anche sulla fascia sinistra, dove il Milan schiererà il 3-5-2. L’ecuadoriano Pervis Estupiñán è in netto vantaggio per una maglia da titolare nel ruolo di quinto di centrocampo, lasciando il giovane Davide Bartesaghi in panchina.

La scelta di Estupiñán è dettata dalla sua grande esperienza internazionale e dalla sua impressionante capacità di coprire l’intera corsia. L’esterno offre una combinazione letale di potenza fisica in fase difensiva e qualità offensiva in fase di spinta, essenziale per rifornire la coppia d’attacco composta da Nkunku e Leao. Allegri, supportato nelle decisioni tattiche dal direttore sportivo Igli Tare, punta sulla sua capacità di garantire ampiezza e superiorità numerica sulle corsie.

Nonostante il potenziale del giovane Bartesaghi, l’impegno di stasera al Tardini richiede la massima affidabilità. Il Milan deve vincere per superare il tabù delle “piccole” e non perdere terreno in classifica, un obiettivo che spinge Allegri a preferire la certezza e la consistenza di Estupiñán in un ruolo così delicato.

L’ecuadoriano sarà chiamato a dialogare costantemente con il terzetto difensivo — dove De Winter è in vantaggio su Tomori — e con il centrocampo, per garantire un flusso continuo di gioco e cross verso l’area avversaria. La sua prestazione sulla sinistra sarà fondamentale per sbloccare la partita contro un Parma determinato.