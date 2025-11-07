Parma Milan, un dubbio per Allegri: si giocano una maglia. Il ballottaggio è aperto

Parma Milan, c’è un dubbio di formazione per mister Massimiliano Allegri. Il ballottaggio sulla fascia è aperto

Il fischio d’inizio della sfida di Serie A tra Parma e Milan si avvicina, con l’atteso match in programma domani sera alle 20:45. Per i rossoneri, guidati dal navigato tecnico Massimiliano Allegri, già vincitore di uno Scudetto con il Diavolo nel suo primo ciclo, l’obiettivo è dare continuità ai recenti risultati e consolidare la posizione in classifica. Tuttavia, la vigilia è animata da un significativo dubbio di formazione che tiene banco sulla corsia di sinistra: il ballottaggio tra il rientrante Pervis Estupiñan e il giovane in rampa di lancio Davide Bartesaghi.

L’Enigma della Fascia Sinistra per Allegri

La difesa a tre, modulo prediletto da Allegri, richiede esterni di spinta e affidabilità. Ed è proprio sulla fascia mancina che il tecnico toscano dovrà sciogliere le riserve. La notizia principale, riportata da Gazzetta.it, è il pieno recupero di Pervis Estupiñan, il terzino ecuadoriano classe 1998, noto per la sua velocità e le incursioni offensive, che ha smaltito il recente infortunio. Il suo rientro riapre immediatamente un duello serrato per la maglia da titolare.

Dall’altra parte, scalpita Davide Bartesaghi, il promettente difensore italiano classe 2005 proveniente dal vivaio rossonero. Bartesaghi, nonostante la giovane età, ha saputo ritagliarsi spazio e fiducia da parte dello staff tecnico grazie a prestazioni convincenti, dimostrando maturità e buona tecnica. La sua presenza è stata particolarmente apprezzata nelle ultime uscite, in assenza forzata dell’ecuadoriano.

Scelte Tattiche e Obiettivi

La scelta tra i due laterali non è solo una questione di condizione fisica, ma incide profondamente sull’assetto tattico dell’undici iniziale del Diavolo. Estupiñan garantisce esperienza internazionale e una propensione offensiva forse maggiore in termini di progressione, mentre Bartesaghi offre l’entusiasmo della gioventù e una solidità difensiva che è cresciuta esponenzialmente.

Per il Milan, ogni partita è cruciale nella corsa alle posizioni di vertice. La trasferta contro i Ducali, squadra storicamente ostica tra le mura amiche, rappresenta un banco di prova importante per dimostrare la solidità e la profondità della rosa a disposizione di Allegri. Il verdetto sulla fascia sinistra è atteso fino all’ultimo istante, ma è chiaro che chiunque scenda in campo dovrà essere all’altezza della posta in gioco.