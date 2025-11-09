Parma Milan, ancora una volta emergono le difficoltà: il rendimento contro le piccole… Ultimissime notizie sui rossoneri

Il 2-2 maturato ieri sera allo stadio Tardini contro il Parma non è solo un pareggio per il Milan di Massimiliano Allegri, ma l’ennesima occasione sprecata per dare uno strappo significativo alla classifica. I rossoneri, pur agganciando il Napoli in vetta, hanno mancato l’appuntamento con il sorpasso in classifica alle rivali per la seconda volta consecutiva in pochi giorni.

La sensazione, sempre più diffusa tra gli addetti ai lavori e nell’ambiente milanista, è che «il Milan avesse paura di prendere il volo». Similmente a quanto accaduto contro il Pisa, anche contro il Parma, la squadra non è riuscita a gestire il doppio vantaggio e a chiudere la partita in modo definitivo, subendo la rimonta.

A lungo andare, questo rendimento contro le piccole peserà, indipendentemente che l’obiettivo finale sia la qualificazione alla Champions League o la corsa Scudetto. I punti persi per mancanza di lucidità e cinismo, come sottolineato anche da Allegri, rischiano di diventare decisivi alla fine della stagione.

Nonostante la rimonta subita, il Milan ha comunque avuto le occasioni per riportarsi in vantaggio e vincere la partita, ma le chance create, prima con Alexis Saelemaekers e poi con Christian Pulisic, sono state sprecate. Una mancanza di concretezza che non è sfuggita alla critica.

In merito alla sfida del Tardini, il quotidiano La Repubblica ha titolato in modo eloquente: «Il Milan spreca e il Parma lo riprende», a riassumere una serata in cui il sorpasso in classifica è rimasto «vietato!». Per il Milan, la sosta è un’opportunità cruciale per ritrovare quella mentalità vincente e continua che finora è mancata.