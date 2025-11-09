Parma Milan, così non va: black-out inspiegabile dei rossoneri di Allegri, c’è un aspetto che non è passato inosservato al Tardini

Parma Milan, clamoroso black-out al Tardini: i rossoneri di Massimiliano Allegri non superano l’esame di maturità dopo la vittoria contro la Roma

La trasferta di Parma ha lasciato un sapore amarissimo nell’ambiente Milan. Quella che sembrava una partita in pieno controllo, con il Diavolo in vantaggio per 0-2, si è trasformata in un deludente pareggio dopo il gol capolavoro di Bernabé, che ha permesso al Parma di rientrare negli spogliatoi con rinnovata «fame, e voglia, di riprendere la partita».

Il Milan ha tantissimo da recriminarsi, soprattutto a livello di attenzione e gestione del risultato. Quando si è avanti di due reti, non è concepibile farsi recuperare, indipendentemente dall’obiettivo stagionale, che sia la Champions League o lo Scudetto.

Parma Milan, la sentenza del Corriere Dello Sport

Il Corriere dello Sport, nell’edizione di questa mattina, ha riassunto l’incredibile andamento della partita con un titolo eloquente: «Blackout Milan». Ed è proprio di questo che si è trattato: la squadra di Massimiliano Allegri ha spento l’interruttore in un momento cruciale del match.

I rossoneri hanno commesso l’errore fatale di credere che bastasse gestire passivamente il vantaggio. La critica è chiara: serviva «tenere accesa anche una lucina pur di gestire e portare a casa il risultato». La mancanza di lucidità e la leggerezza con cui il Milan si è fatto rimontare confermano, ancora una volta, i limiti di personalità e discontinuità emersi nelle sfide contro squadre considerate di fascia inferiore.

Il pareggio finale (2-2) non è solo un risultato sportivo deludente, ma un segnale che evidenzia la necessità di una maggiore cattiveria agonistica e concentrazione per poter aspirare ai vertici della Serie A.