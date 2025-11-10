Connect with us

Parma Milan, dato negativo per la squadra di Allegri: non succede da quasi due mesi

Parma Milan, statistica clamorosamente negativa in casa rossonera: la squadra di Allegri non vince in trasferta dal 20 settembre

Il pareggio per 2-2 del Milan contro il Parma non ci voleva, specialmente per come è arrivato: i rossoneri si sono fatti rimontare due gol di vantaggio dal peggior attacco dei top 5 campionati europei.

Nonostante ciò, il Diavolo mantiene attiva la striscia di risultati utili consecutividopo la sconfitta alla prima giornata contro la Cremonese.

Emerge però chiaramente la difficoltà di fare risultato contro le “piccole”: oltre alla sciagurata gara con i grigiorossi, il Milan ha pareggiato contro il Pisa e il Parma. Inoltre, il Milan non vince in trasferta da tre partite. L’ultima vittoria fuori casa risale al 20 settembre contro l’Udinese, seguita dai pareggi contro Juventus (0-0), Atalanta (1-1) e Parma (2-2).

