Parma Milan, la squadra di Cuesta non vince da oltre un mese! Da quanto manca la vittoria in Serie A?

Lo Stadio Ennio Tardini si prepara ad ospitare un match di Serie A che mette di fronte due formazioni con traiettorie nettamente divergenti in questo avvio di stagione: il Milan di Massimiliano Allegri, solidissimo e in piena corsa per le posizioni di vertice, e il Parma di Carlos Cuesta, che cerca disperatamente la svolta per allontanarsi dalle zone calde della classifica.

La sfida, in programma per domani sera, assume i contorni di un vero e proprio test di maturità per i rossoneri e di un “dentro o fuori” in chiave morale e di classifica per i Crociati.

Il Filotto del Diavolo: Allegri Cerca Consacrazione

Sulla sponda del Milan, l’atmosfera è di grande fiducia, corroborata da una striscia di risultati positivi che testimonia la ritrovata compattezza della squadra. Il Diavolo, guidato da Massimiliano Allegri—l’esperto e pragmatico allenatore toscano—non conosce la sconfitta dalla seconda giornata di campionato, un passo falso contro la Cremonese che risale ormai a oltre due mesi fa.

Da allora, l’ex Chelsea ha costruito un percorso di grande resilienza e concretezza, capitalizzando al massimo il talento dei suoi uomini chiave come Rafael Leão e il regista Luka Modric. La solidità difensiva e la capacità di non fallire gli appuntamenti cruciali hanno permesso ai rossoneri di installarsi stabilmente nelle primissime posizioni, confermando le ambizioni di qualificazione alla prossima Champions League.

La Necessità di Svoltare: Il Difficile Momento del Parma

Di tutt’altro umore l’ambiente in casa Parma. La squadra allenata da Carlos Cuesta, il giovane tecnico spagnolo che predilige un calcio energico e ad alta intensità, sta attraversando un periodo estremamente difficile, segnato da una preoccupante astinenza dalla vittoria.

L’ultima gioia in campionato per i Crociati risale infatti alla quinta giornata, quando a fine settembre si imposero con un combattuto 2-1 in casa contro il Torino. Da quel momento, il Parma ha collezionato una serie di risultati negativi che lo hanno avvicinato pericolosamente alla zona retrocessione, con soli 7 punti totalizzati nelle prime 10 uscite. La pressione sul club emiliano è alta: battere il Milan non solo rappresenterebbe un’impresa, ma darebbe il via alla scossa emotiva necessaria per rimettere in carreggiata la stagione.

La differenza di passo tra le due squadre è evidente, ma il calcio riserva sempre sorprese, e il Milan è avvisato: Allegri ha già messo in guardia i suoi, sottolineando che affrontare le cosiddette “piccole” è spesso più insidioso del previsto.