Parma Milan, Allegri su cosa filtra in spogliatoio: «Siamo solo alla decima giornata, a marzo…». Le ultimissime notizie

Massimiliano Allegri ha affrontato il tema della classifica in conferenza stampa, invitando lo spogliatoio del Milan a mantenere lucidità e a non farsi illusioni dopo sole dieci giornate. Il tecnico ha ribadito il suo approccio pragmatico, che vede i primi mesi della stagione come una lunga preparazione per il finale.

«Per quanto riguarda la classifica siamo solamente alla decima giornata», ha sottolineato Allegri, sminuendo l’attuale situazione a favore di una visione a lungo termine. Il tecnico ha condiviso la lezione appresa in anni di esperienza: «Ho imparato nel corso degli anni che i primi sei mesi sono la preparazione per il rush finale, quindi vanno fatti bene».

L’obiettivo cruciale, fissato congiuntamente al direttore sportivo Igli Tare, è arrivare al momento decisivo con tutte le carte in regola. «A marzo bisogna essere nelle condizioni ottimali per giocarci i primi quattro posti», ha ribadito Allegri, indicando il punto di svolta del campionato.

Per affrontare la lunga strada, l’allenatore invita la squadra a concentrarsi su traguardi intermedi: «La strada è lunga, bisogna avere anche mini obiettivi, che sono le partite che giochiamo». La prima di queste tappe è la gara di domani. «Domani è un mini obiettivo da centrare per migliorare la classifica e rimanere agganciati nelle zone che contano», ha concluso Allegri, caricando il Milan in vista della trasferta di Parma.