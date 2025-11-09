Parma Milan, Max Allegri non ci sta: «Palla da buttare in tribuna a fine primo tempo! Sono due punti che…». Le ultimissime notizie

Un pareggio che ha il sapore amaro della sconfitta. Il Milan ha sprecato una grande occasione per portarsi in testa solitaria alla classifica, facendosi rimontare in modo clamoroso dal Parma allo Stadio Ennio Tardini nell’undicesima giornata di campionato. Dopo essersi portato sul 2-0 grazie alle reti di Alexis Saelemaekers e Rafael Leão su rigore, i rossoneri hanno subito una rimonta che l’allenatore Massimiliano Allegri ha giudicato imperdonabile.

L’allenatore, intercettato dai microfoni di Sky Sport al termine della gara, non ha usato giri di parole per esprimere la sua frustrazione per il 2-2 finale: «Sono due punti buttati. Non so come sarebbe finita se avessimo chiuso il primo tempo 2-0. Siamo rientrati in campo imbambolati, eravamo proprio addormentati».

L’analisi di Allegri si è concentrata in particolare sulle fasi cruciali del match, a partire dall’episodio che ha riaperto la partita in pieno recupero del primo tempo, quando il gol di Bernabé ha dimezzato lo svantaggio ducale. «Se vinci 2-0 non puoi prendere quel gol al 48′», ha sentenziato il tecnico toscano con tono perentorio. «La palla la devi buttare in tribuna. Dovevamo andare avanti a giocare con più lucidità». Questo errore di gestione ha permesso al Parma di credere nella rimonta, completata poi nella ripresa da Enrico Delprato.

Il rammarico è grande, soprattutto pensando alle opportunità sprecate. Il tecnico ha esteso la critica all’atteggiamento generale della squadra, non solo nella gara di Parma, ma anche nelle recenti sfide contro squadre di bassa classifica. «Contro Pisa, Cremonese e Parma abbiamo fatto due punti, ne abbiamo buttati via sette», ha ricordato Allegri, mettendo in luce un problema di approccio e maturità che il Diavolo deve risolvere in fretta. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca e costringe il Milan a non staccare il Napoli in vetta, proprio prima della sosta per gli impegni delle nazionali. La squadra ha ora due settimane per riflettere e ritrovare la «lucidità» richiesta dal mister.