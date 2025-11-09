Parma Milan, Allegri non le manda a dire: «Abbiamo buttato via sette punti! Dico questo su Pulisic e Leao». Le ultimissime notizie

La delusione per il pareggio per 2-2 subito contro il Parma è palpabile nelle parole di Massimiliano Allegri. L’allenatore del Milan ha espresso tutta la sua frustrazione non solo per la prestazione al Tardini, ma per una serie di occasioni mancate che stanno costando care alla sua squadra in campionato.

Ai microfoni di Sky Sport, Allegri ha fatto un bilancio impietoso dei recenti incontri contro formazioni meno quotate, sottolineando la mancanza di continuità del suo Milan: «Contro Pisa, Cremonese e Parma abbiamo fatto due punti, ne abbiamo buttati via sette». Un dato che evidenzia un problema di approccio e lucidità che sta penalizzando i rossoneri nella corsa scudetto.

Nonostante il rammarico, il tecnico ha riconosciuto i segnali positivi arrivati da alcuni giocatori, in particolare dagli attaccanti esterni: «Leao e Pulisic hanno fatto bene anche nel pre-campionato».

L’obiettivo per le prossime settimane, complice la sosta, è chiaro: ritrovare la forma fisica di tutto il gruppo. Allegri ha infatti concluso parlando della necessità di recuperare pedine fondamentali: «Dobbiamo recuperare Rabiot e tutti una condizione migliore». Per il Milan, le due settimane di pausa saranno cruciali per ricaricare le energie e affrontare con maggiore determinazione i prossimi impegni.