Milan news 24

Published

1 minuto ago

on

By

Allegri

Parma Milan, Allegri critica la sua difesa: «In area eravamo imbambolati, non ci siamo concentrati bene su quest’aspetto». Le ultimissime

Continuano le critiche di Massimiliano Allegri alla sua squadra per il pareggio per 2-2 subito ieri contro il Parma. Dopo aver parlato di «due punti buttati», l’allenatore del Milan ha specificato quale sia stato il problema principale che ha portato alla rimonta ducale, concentrandosi sull’atteggiamento e sulla fase difensiva.

Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico ha usato un termine già impiegato in precedenza per descrivere la reazione della squadra dopo il doppio vantaggio: «In area eravamo imbambolati».

Allegri ha evidenziato la facilità con cui gli avversari sono riusciti a creare pericoli e a raggiungere il pareggio: «Passavano troppi palloni con una facilità estrema».

L’allenatore rossonero ha quindi tracciato la via da seguire, chiedendo ai suoi giocatori maggiore concretezza e cattiveria agonistica nei momenti decisivi della gara: «In quelle fasi della partita devi lottare e poi riprendere a giocare». Un chiaro monito a non subire l’inerzia dell’avversario e a saper reagire con grinta quando la partita lo richiede. Il Milan deve ritrovare questa mentalità per evitare ulteriori sprechi di punti.

