Connect with us

News

Parma Milan, numeri clamorosi per la squadra allenata da Max Allegri: non arriva una sconfitta da...

News

Parma Milan, possibile scelta forte di formazione di Max Allegri: Estupinan o Bartesaghi?

News Settore giovanile

Milan Juventus Primavera 1-2, termina la sfida con il gol nel finale della Vecchia Signora: il resoconto

News

Parma Milan LIVE: davanti ancora Nkunku con Leao, Estupinan favorito su Bartesaghi a sinistra

News

Pulisic Milan, confermato il rientro del calciatore americano: Max Allegri pensa a... Ultimissime

News

Parma Milan, numeri clamorosi per la squadra allenata da Max Allegri: non arriva una sconfitta da…

Milan news 24

Published

6 secondi ago

on

By

Allegri

Parma Milan, numeri clamorosi per la squadra allenata da Max Allegri: non arriva una sconfitta da… Le ultimissime notizie

La sfida serale tra Parma e Milan non è solo un’occasione per balzare in testa alla classifica, ma anche un banco di prova per l’incredibile momento di forma dei rossoneri. La squadra guidata da Massimiliano Allegri, sotto la supervisione del direttore sportivo Igli Tare, arriva al Tardini forte di una striscia positiva che dura ormai da nove giornate.

I numeri attestano la solidità ritrovata del Milan, una squadra che, dopo un avvio incerto, ha saputo trovare l’equilibrio e la continuità necessarie per competere ai vertici. Questa imbattibilità è il risultato di un lavoro costante, di scelte tattiche mirate — come l’impiego del 3-5-2 e la conferma di uomini chiave come l’eterno Luka Modric — e della ritrovata vena realizzativa dei suoi talenti.

Nonostante l’ottimo periodo, Allegri ha più volte messo in guardia la squadra dal calo di concentrazione. Le difficoltà riscontrate finora contro le cosiddette “piccole” sono un monito per la gara di stasera contro il Parma, che ha dimostrato di essere un avversario combattivo. Mantenere l’imbattibilità è fondamentale per il morale e per la classifica.

Il Milan scenderà in campo con la consapevolezza di non poter sbagliare, soprattutto con la possibilità di superare le dirette concorrenti in vetta. La difesa, dove si registra la probabile titolarità di De Winter su Tomori, e l’attacco guidato da Rafael Leao e dal rientrante Nkunku, dovranno garantire una prestazione senza sbavature per prolungare la striscia positiva a dieci giornate.

L’obiettivo è chiaro: evitare la sconfitta, conquistare i tre punti e dimostrare che questa striscia non è un caso, ma il segnale di una squadra matura e pronta a lottare fino alla fine.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.