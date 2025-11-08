Parma Milan, numeri clamorosi per la squadra allenata da Max Allegri: non arriva una sconfitta da… Le ultimissime notizie

La sfida serale tra Parma e Milan non è solo un’occasione per balzare in testa alla classifica, ma anche un banco di prova per l’incredibile momento di forma dei rossoneri. La squadra guidata da Massimiliano Allegri, sotto la supervisione del direttore sportivo Igli Tare, arriva al Tardini forte di una striscia positiva che dura ormai da nove giornate.

I numeri attestano la solidità ritrovata del Milan, una squadra che, dopo un avvio incerto, ha saputo trovare l’equilibrio e la continuità necessarie per competere ai vertici. Questa imbattibilità è il risultato di un lavoro costante, di scelte tattiche mirate — come l’impiego del 3-5-2 e la conferma di uomini chiave come l’eterno Luka Modric — e della ritrovata vena realizzativa dei suoi talenti.

Nonostante l’ottimo periodo, Allegri ha più volte messo in guardia la squadra dal calo di concentrazione. Le difficoltà riscontrate finora contro le cosiddette “piccole” sono un monito per la gara di stasera contro il Parma, che ha dimostrato di essere un avversario combattivo. Mantenere l’imbattibilità è fondamentale per il morale e per la classifica.

Il Milan scenderà in campo con la consapevolezza di non poter sbagliare, soprattutto con la possibilità di superare le dirette concorrenti in vetta. La difesa, dove si registra la probabile titolarità di De Winter su Tomori, e l’attacco guidato da Rafael Leao e dal rientrante Nkunku, dovranno garantire una prestazione senza sbavature per prolungare la striscia positiva a dieci giornate.

L’obiettivo è chiaro: evitare la sconfitta, conquistare i tre punti e dimostrare che questa striscia non è un caso, ma il segnale di una squadra matura e pronta a lottare fino alla fine.