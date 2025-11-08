Connect with us

Parma Milan, rientro fondamentale per Massimiliano Allegri: questo giocatore prenderà parte al match

Parma Milan LIVE: davanti ancora Nkunku con Leao, Estupinan favorito su Bartesaghi a sinistra

Leao Milan, il dato nelle ultime 4 stagioni è davvero clamoroso: solo Salah, Bruno Fernandes e Saka hanno fatto meglio

Calciomercato Milan, suggestione Sandro Tonali: le recenti dichiarazioni di Pellegatti infiammano i tifosi

Convocati Parma per il Milan: i calciatori scelti da Carlos Cuesta

2 minuti ago

Parma Milan, rientro fondamentale per Massimiliano Allegri: questo giocatore prenderà parte al match. Le ultimissime notizie

Il Milan di Massimiliano Allegri scende in campo questa sera, sabato 8 novembre 2025, allo Stadio Tardini di Parma con un obiettivo chiaro: vincere per balzare ancora una volta in testa alla classifica di Serie A. La sfida contro il Parma, sebbene apparentemente meno ostica, nasconde delle insidie che il tecnico livornese ha voluto sottolineare.

Il tabù “piccole” è un fardello che i rossoneri devono scrollarsi di dosso. I quattro punti conquistati su nove disponibili contro squadre di fascia medio-bassa sono un dato che pesa e che potrebbe influenzare negativamente il cammino del Milan in campionato. Per questo motivo, Allegri ha chiesto ai suoi calciatori di scendere in campo non solo con la giusta convinzione, ma soprattutto con equilibrio e concentrazione per evitare passi falsi. Il direttore sportivo Igli Tare condivide l’analisi del tecnico e l’importanza di non sottovalutare l’impegno.

In vista della trasferta al Tardini, l’edizione de Il Giorno del QS ha titolato: «Max ritrova Pulisic e chiede conferme a Leao».

Il rientro di Christian Pulisic è una notizia fondamentale per l’assetto offensivo del Milan. L’americano, infatti, rappresenta una pedina cruciale per la manovra d’attacco e la sua presenza può offrire nuove soluzioni.

L’altro grande atteso è Rafael Leao. Il portoghese è chiamato a dare continuità alle sue prestazioni decisive, forte anche del fatto di aver già segnato al Parma in Emilia. Il suo gol fu decisivo in occasione dell’ultima vittoria rossonera in terra ducale nel lontano 2021. La speranza del Milan è che il suo numero dieci, reduce da statistiche impressionanti a livello europeo, possa trascinare la squadra al successo e permettere ad Allegri di centrare un prezioso sorpasso in classifica.

