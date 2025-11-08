Connect with us

Parma Milan, confermate due assenze nello scacchiere di Max Allegri: questi due giocatori non ci saranno

Parma Milan LIVE: davanti ancora Nkunku con Leao, Estupinan favorito su Bartesaghi a sinistra

Parma Milan, giocherà Ricci o Loftus-Cheek? Max Allegri sta andando in questa direzione. Ultimissime

Modric Milan, il dato è davvero impressionante: con la partita di questa sera farà... Ultimissime

Parma Milan, rientro fondamentale per Massimiliano Allegri: questo giocatore prenderà parte al match

22 secondi ago

Allegri

Parma Milan, confermate due assenze nello scacchiere di Max Allegri: questi due giocatori non ci saranno. Le ultimissime notizie

Massimiliano Allegri deve fare i conti con alcune assenze importanti in vista della sfida di questa sera contro il Parma allo Stadio Tardini. Come anticipato, il tecnico del Milan non potrà contare su due elementi di peso, Adrien Rabiot e Santiago Gimenez, che hanno svolto anche nella giornata di ieri un allenamento personalizzato e non sono stati ritenuti pronti per la trasferta emiliana.

L’assenza di Rabiot si fa sentire a centrocampo, dove il francese è un elemento in grado di abbinare fisicità, corsa e qualità in entrambe le fasi di gioco. Nonostante il Milan possa contare su alternative valide, come l’esperienza di Modric e la freschezza di Ricci, l’assenza del francese toglie una preziosa opzione di rotazione a centrocampo, obbligando Allegri a scelte più conservative, come dimostrato dalla probabile preferenza per Ricci su Loftus-Cheek.

Ancora più delicata è l’assenza in attacco di Santiago Gimenez. L’attaccante messicano rappresenta una punta centrale di grande spessore e un’alternativa di lusso per l’attacco rossonero. La sua mancata convocazione limita le opzioni offensive del Milan, anche se la contemporanea titolarità di Christopher Nkunku e Rafael Leao garantisce comunque qualità altissima.

Sia il tecnico Allegri che il direttore sportivo Igli Tare speravano di recuperare entrambi i giocatori, specialmente in una fase cruciale del campionato. Tuttavia, la prudenza ha prevalso per evitare ricadute. Il Milan deve vincere per balzare in testa alla classifica, ma dovrà farlo stringendo i denti e affidandosi agli undici scelti, guidati dall’eterno Luka Modric a centrocampo. Il rientro di Pulisic attenua parzialmente la preoccupazione per le assenze.

