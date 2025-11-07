Parma Milan, Max Allegri mette in guardia la sua squadra: «Un solo punto tra Pisa e Cremonese, i nostri avversari…». Le ultimissime notizie

Massimiliano Allegri ha usato toni molto chiari in conferenza stampa, mettendo in guardia il suo Milan dalla trasferta di domani sera contro il Parma. Il tecnico, supportato dal direttore sportivo Igli Tare, esige dai suoi uomini un cambio di rotta mentale per affrontare un avversario notoriamente ostico e difficile da affrontare.

«Domani sappiamo che affronteremo una squadra che in campo ha sempre lottato. Anche l’ultima, nonostante sia rimasta in 10», ha dichiarato Allegri. L’allenatore ha identificato la principale insidia tattica nei lanci lunghi dei Crociati: «È una squadra che alza molto la palla. Pellegrino è molto bravo nei duelli aerei. Loro alzando molto la palla non ti fanno giocare bene».

Per questo, il tecnico è stato lapidario: «Bisogna prepararsi mentalmente ad una partita che non sarà bella».

Il pessimo precedente della scorsa stagione — «l’anno scorso il Milan ci ha perso» — e le difficoltà recenti in trasferta non fanno dormire sonni tranquilli ad Allegri. «Noi quest’anno tra Pisa e Cremonese abbiamo fatto solo un punto. È da Udine che non vinciamo in trasferta». Il Milan deve ritrovare cinismo e concretezza lontano da San Siro per non compromettere il primato in classifica e non rendere vana la strategia di mercato di Tare.