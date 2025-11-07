Parma Milan, ballottaggio non ancora sciolto da Massimiliano Allegri: questi due giocatori si giocano una maglia da titolare

Connect with us

È la vigilia di Parma-Milan, gara valida per l’undicesima giornata di Serie A che vedrà i rossoneri impegnati domani sera allo stadio Ennio Tardini. L’obiettivo primario del Milan di Massimiliano Allegri, come ribadito anche dal direttore sportivo Igli Tare, è ottenere i tre punti per consolidare la posizione in vetta alla classifica in vista della successiva sosta per gli impegni delle Nazionali.

L’allenatore, dopo aver ritrovato il gruppo al completo, sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione, concentrandosi principalmente sulla linea difensiva e sul centrocampo. In attacco, l’idea è quella di ripartire dalla coppia collaudata vista contro la Roma: Rafael Leao e Christopher Nkunku faranno reparto, con lo statunitense Christian Pulisic che, smaltito il problema muscolare, sarà finalmente a disposizione in panchina. Sarà invece assente Santiago Gimenez, che ha deciso di fermarsi per risolvere definitivamente il fastidio alla caviglia che lo tormenta da alcuni mesi.

In difesa, il rientro dal primo minuto di Fikayo Tomori è ormai dato per certo: l’inglese prenderà il posto di Koni De Winter per affiancare Gabbia e Pavlovic nel 3-5-2.

Il principale ballottaggio, e il nodo tattico più rilevante, si registra sulla corsia sinistra. Pervis Estupinan è in competizione con Davide Bartesaghi per una maglia da titolare. Sebbene l’esperienza e la spinta dell’esterno ecuadoriano offrano maggiori garanzie in fase offensiva, il giovane Bartesaghi ha dimostrato affidabilità quando chiamato in causa e potrebbe spuntarla per la sua maggiore tenuta difensiva. Sulla fascia opposta, Saelemaekers è confermato. A centrocampo, si profila l’unico altro cambio rispetto all’ultima gara: Ruben Loftus-Cheek spinge con forza per una maglia dal primo minuto e insidia la titolarità di Samuele Ricci, per affiancare Fofana e il cervello della squadra, Luka Modric.

Il Milan arriva dunque a Parma con la consapevolezza di dover affrontare una squadra affamata di punti, ma con la forza necessaria per imporsi e mandare un segnale chiaro al campionato prima del rientro dalle Nazionali.

