Parisi Gimenez, il parere di Rocchi su Marinelli e Abisso: dopo Milan Fiorentina!

Parisi Gimenez è il contatto che ha portato al rigore del 2-1. L’episodio che ha fatto discutere e che sta facendo discutere

La decisione del designatore arbitrale Gianluca Rocchi è arrivata: non ci saranno sanzioni o turni di riposo per l’arbitro Marinelli e l’addetto al VAR Abisso dopo le accese polemiche scaturite dal rigore concesso al Milan contro la Fiorentina. L’episodio, che ha infiammato il post-partita della sfida di San Siro e ha permesso al Diavolo di vincere, è stato oggetto di un’attenta analisi da parte dei vertici arbitrali che, pur riconoscendo la necessità di affinare alcune dinamiche, hanno “assolto” i due ufficiali di gara.

L’Analisi del Contatto: Parisi su Gimenez

Il cuore della controversia risiede nel contatto in area di rigore tra il difensore viola, Fabiano Parisi, e l’attaccante rossonero, Santiago Gimenez, punta messicana del Milan. Secondo l’interpretazione dei vertici arbitrali, come riportato anche da La Gazzetta dello Sport, il fallo era effettivamente presente, rendendo corretta la decisione finale, presa da Marinelli dopo l’intervento del VAR e l’On-Field Review.

La dinamica analizzata è chiara: Parisi si sarebbe completamente disinteressato del pallone per concentrarsi sull’uomo. Nel tentativo di impedire il possesso a Gimenez, il difensore si sarebbe girato, intuendone la posizione e allargando il braccio che è andato a contatto, seppur in modo lieve, prima con il viso dell’avversario e poi con una leggera trattenuta. Questo contatto, dunque, configura la massima punizione secondo il regolamento.

Il “Non Bello” Atteggiamento di Gimenez e le Linee Guida

Nonostante la convalida del rigore, un aspetto ha sollevato perplessità ai piani alti dell’AIA: l’atteggiamento tenuto da Gimenez dopo il contatto. Il modo in cui il giocatore del Milan si è lasciato cadere e le successive reazioni sono state giudicate come “non belle” dai vertici arbitrali. L’accentuazione del contatto da parte di alcuni calciatori è un tema sensibile e su cui il designatore Rocchi ha più volte richiamato l’attenzione, invitando a una maggiore cautela contro le simulazioni.

Questa critica, tuttavia, non ha portato a provvedimenti disciplinari per gli arbitri coinvolti. Marinelli, l’arbitro designato, e Abisso, il VAR che lo ha richiamato al monitor, non saranno fermati e potranno tornare regolarmente in campo già dalle prossime giornate di campionato, nonostante le forti proteste della dirigenza della Fiorentina. La decisione sottolinea come, al di là delle polemiche, il giudizio sul merito tecnico del fallo sia stato confermato.