Moviola Milan Fiorentina, terna arbitrale bocciata! La gestione del VAR… Ultimissime notizie sulla squadra rossonera

La vittoria del Milan sulla Fiorentina, che proietta gli uomini di Massimiliano Allegri in vetta solitaria, è macchiata dalle roventi polemiche sul calcio di rigore assegnato ai rossoneri all’82esimo minuto. L’episodio, che ha permesso a Leao di siglare la doppietta e chiudere la partita, è diventato l’oggetto principale di critica e ha portato a una netta bocciatura dell’operato arbitrale.

Secondo l’analisi de Il Corriere dello Sport, l’arbitro Marinelli è insufficiente (voto 4,5), mentre il VAR Abisso non è esente da colpe (voto 5,5). Il giudizio è perentorio e si concentra sull’azione che ha portato al penalty per il contatto tra Parisi e Gimenez.

L’episodio è definito «dirimente nella gara di Marinelli». Il quotidiano sottolinea la leggerezza del contatto: «Una mano strusciata (nessun colpo, nessuna violenza) sulla faccia», contrapposta alle «parecchi effetti speciali per il rossonero». Un chiaro riferimento alla reazione di Gimenez che, nonostante il presunto «tremendo colpo ricevuto», cercava di scalciare Ranieri, reo di avergli suggerito di non simulare.

Ma l’errore del rigore non è l’unico rilievo mosso a Marinelli. L’arbitro di Tivoli è stato «non proprio centratissimo» e ha commesso diversi sbagli: dalla gestione del pallone dopo lo scontro Gabbia-Ricci, in cui andava a Nicolussi Caviglia, al fischio affrettato su Leao che ha interrotto un potenziale vantaggio. Viene anche evidenziato un «giallo… mancato su Modric», che avrebbe potuto essere un rosso se l’intervento fosse stato più intenso.

Insomma, il Milan di Allegri ha vinto e il DS Tare può gioire per il primato, ma la prestazione della terna arbitrale lascia aperte ferite profonde, specialmente in casa Fiorentina, che vede la sconfitta e l’ultimo posto in classifica direttamente legate a una decisione ritenuta clamorosamente errata.