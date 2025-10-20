Milan Fiorentina, non si placano le polemiche per il rigore assegnato su Gimenez: «Questo è uno scandalo!». Le ultimissime

Le luci di San Siro si sono spente sul 2-1 in rimonta del Milan sulla Fiorentina, un risultato che proietta gli uomini di Massimiliano Allegri in testa alla classifica, ma che lascia dietro di sé una scia velenosa di polemiche. Mentre il DS Igli Tare si gode il primato, elogiando la profondità della rosa che ha saputo sopperire alle assenze, la Fiorentina si ritrova ultima e furiosa, puntando il dito contro l’arbitro Marinelli per il rigore decisivo.

A tuonare più forte di tutti è il direttore tecnico viola Daniele Pradè, che già ieri sera aveva espresso il suo disappunto. Questa mattina, Tuttosport riporta le sue parole incendiarie, titolando in prima pagina: «Pradè: ‘Questo è uno scandalo!’». Il dirigente non usa mezze misure per criticare la decisione che ha portato al penalty trasformato da Leao, dopo il contatto in area tra Parisi e Gimenez.

«È inaccettabile perdere punti così, per un episodio che a mio avviso non c’è. Marinelli ha sbagliato, il VAR non doveva intervenire o comunque doveva richiamarlo per una on field review più attenta», avrebbe dichiarato un Pradè evidentemente scosso. «Il Milan di Allegri è una grande squadra e non ha bisogno di questi favori per vincere e stare davanti. La trattenuta su Gimenez? Se fischiamo questi contatti, ogni calcio d’angolo è un rigore. Invece di celebrare il sorpasso in vetta, oggi si parla di questo, ed è un male per tutto il calcio italiano».

Le parole di Pradè non fanno che aumentare la tensione. Già l’allenatore Stefano Pioli aveva manifestato il suo rammarico in conferenza stampa per un Milan che, nonostante le difficoltà e le pesanti assenze (come Rabiot e Pulisic), trova la sua linfa vitale nei colpi del campione portoghese e nella mentalità pragmatica voluta da Allegri. Una mentalità che, per i viola, è stata in parte aiutata dagli episodi. La direzione arbitrale di Marinelli è ora sotto la lente d’ingrandimento, in una Serie A che non rinuncia mai alle polemiche.