Parisi Gimenez, il commento della TV ufficiale della Fiorentina spiazza tutti: «Un rischio»

Parisi Gimenez – Arriva il commento ufficiale della TV della Fiorentina che si esprime in maniera piuttosto moderata

L’esito del recente match tra Milan e Fiorentina continua ad essere al centro di un acceso dibattito. Al netto della vittoria conquistata dai rossoneri, la vera miccia della polemica è stata il calcio di rigore concesso al Diavolo nel finale, in seguito al contatto in area tra il difensore gigliato Fabiano Parisi e l’attaccante Santiago Giménez.

La decisione arbitrale, maturata dopo la revisione al VAR, ha scatenato la furia della dirigenza toscana. In prima linea, si sono schierati l’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli, il tecnico noto per la sua onestà intellettuale, e il direttore sportivo Daniele Pradè, che hanno criticato duramente l’episodio. Le loro dichiarazioni, unite al malcontento generale dei tifosi viola e non solo, hanno creato un clima di forte contestazione nei confronti della classe arbitrale. La critica principale ruota attorno alla lievità del tocco di Parisi sul collo/volto di Giménez e la conseguente plateale caduta dell’attaccante.

La Voce Moderata Arriva dalla TV Ufficiale Viola

Nel pieno della bufera, una posizione inaspettata è giunta direttamente dai canali della televisione ufficiale della Fiorentina. Mentre ci si sarebbe potuti attendere un coro unanime di sdegno e protesta, i commentatori della Viola hanno scelto una linea più moderata e oggettiva, analizzando l’episodio con lucidità tecnica.

LE PAROLE – «Questo però è il discorso che ho fatto nel primo tempo per un altro fallo: quando si allarga un braccio o le mani è sempre un rischio, è sempre un rischio, anche se la spinta non è abbastanza per farlo andare giù. Purtroppo la mano di Parisi è larga».

L’analisi si è concentrata sul comportamento di Fabiano Parisi, l’esterno difensivo spesso elogiato per la sua corsa e determinazione. I commentatori hanno convenuto che la manovra del difensore sia stata un “grande rischio” per la squadra. Pur non entrando nel merito della gravità del contatto o dell’eventuale simulazione, il focus è stato posto sull’inopportunità del gesto di allungare la mano sull’avversario in quell’area del campo.

Rischio Eccessivo: La Lezione Tattica del Contatto in Area

La posizione della TV ufficiale rappresenta un tentativo di smorzare i toni, spostando l’attenzione dall’errore arbitrale alla responsabilità del giocatore. Per il Milan e l’allenatore Massimiliano Allegri, il carismatico tecnico toscano, la notizia è che anche l’ambiente avversario riconosce la eccessiva imprudenza di Parisi. L’episodio, al di là delle polemiche, lascia una lezione chiara per tutti i difensori: evitare qualunque contatto sanzionabile quando l’attaccante avversario, come Giménez, è posizionato per sfruttare la minima incertezza.