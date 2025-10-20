Curva Sud c’è e si fa sentire, in Milan Fiorentina si riaccende San Siro: può diventare un fattore

Curva Sud e Milan di nuovo insieme, al termine del match i giocatori hanno cantato insieme al settore più caldo del tifo rossonero

La vittoria casalinga per 2-1 del Milan sulla Fiorentina non è stata solo una questione di punti e di vetta della classifica. La serata di ieri ha riportato in primo piano un elemento fondamentale per i successi dei rossoneri: lo stadio San Siro come vero e proprio dodicesimo uomo in campo. In particolare, si è rivista in grande spolvero la Curva Sud, il cuore pulsante del tifo milanista.

Il settore più caldo del Meazza ha offerto uno spettacolo di rara intensità: cori incessanti, sventolio continuo di bandiere e l’esposizione di striscioni che hanno dato una cornice emotiva potentissima all’impegno della squadra. Questo sostegno viscerale, unito alla ritrovata compattezza del gruppo allenato da Massimiliano Allegri, il carismatico tecnico toscano, sembra aver innescato una spirale positiva capace di trasformare le partite interne del Diavolo.

Un Legame Indissolubile: La Squadra Sotto la Curva

A testimoniare il forte legame e la ritrovata sintonia tra i calciatori e i propri sostenitori, un momento significativo è arrivato al fischio finale. Dopo aver piegato la resistenza dei gigliati, la squadra si è diretta in blocco sotto il secondo anello blu di San Siro, storica sede della tifoseria organizzata. Lì, capitanata dal goleador di giornata Rafael Leão, il talentuoso attaccante portoghese autore della doppietta decisiva, l’intero gruppo si è unito ai tifosi per intonare il coro “Forza Diavolo alè, tifo solo per te“.

Questa scena di unità e celebrazione collettiva non è solo un rito post-partita, ma un segnale forte: la squadra percepisce e alimenta l’energia che proviene dagli spalti. Il supporto incondizionato della Curva Sud si sta traducendo in un vantaggio competitivo tangibile per i meneghini.

San Siro: La Fortezza Rossonera Riscoperta (Fattore Campo Milan)

La rinnovata passione della tifoseria sta rendendo San Siro una vera e propria fortezza rossonera. Con il successo di ieri contro la Fiorentina, infatti, il Milan ha centrato la terza vittoria consecutiva in campionato tra le mura amiche, un trend che segna un netto cambio di passo.

In un momento della stagione caratterizzato da impegni ravvicinati e da un’emergenza infortuni che costringe Allegri a fare i conti con diverse assenze (come quelle recenti di Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku), poter contare sul calore e la pressione del proprio stadio si rivela un fattore positivo e decisivo. Se il sostegno della Curva Sud continuerà su questi livelli, il Diavolo avrà un’arma in più per affrontare il proseguo della stagione e consolidare la sua corsa verso l’alto della classifica.