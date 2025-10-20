Rigore Leao, Allegri svela un retroscena: ecco cosa è accaduto prima del tiro dal dischetto

Rigore Leao, mister Massimiliano Allegri a DAZN ha svelato chi ha deciso di far calciare il numero 10 dal dischetto

Il successo del Milan sulla Fiorentina, maturato nell’ottava giornata di Serie A e valso il primato solitario in classifica, ha un retrogusto di strategia e fiducia. Nel concitato post-partita, il tecnico Massimiliano Allegri, il carismatico allenatore livornese tornato alla guida del Diavolo, ha svelato un retroscena decisivo che riguarda il calcio di rigore trasformato da Rafael Leão per il definitivo 2-1. Una mossa che si è rivelata vincente, confermando l’acume tattico e gestionale del mister.

Allegri e la Fiducia incondizionata in Leão

Intervenuto ai microfoni dopo la vittoria, Allegri ha candidamente ammesso di essere stato lui a indicare il nome del battitore dagli undici metri. Nonostante le gerarchie prestabilite o le possibili alternative, la scelta è ricaduta sul talento portoghese, l’esterno offensivo rossonero noto per la sua velocità e le sue giocate decisive.

L’attaccante, forte della fiducia del suo allenatore, ha spiazzato il portiere avversario, siglando la doppietta personale che ha completato la rimonta e regalato la vetta al Milan.

Fofana, l’Alternativa Nascosta: I Rigoristi del Diavolo

Ma la gestione dei calci piazzati da parte di Allegri non si ferma qui. Il tecnico ha anche speso parole di elogio per un altro elemento della sua rosa, rivelando un dettaglio sui potenziali rigoristi. “Ritengo che anche Youssouf Fofana sia un buon rigorista,” ha aggiunto l’allenatore, menzionando il centrocampista francese, pilastro del centrocampo rossonero e uomo d’ordine e sostanza.

Tuttavia, in quel frangente cruciale, l’istinto e la convinzione hanno prevalso: la scelta su Leão è stata definitiva e, alla luce del risultato, inattaccabile. La freddezza del portoghese ha confermato la bontà della decisione del tecnico, dimostrando come la gestione psicologica dei giocatori in momenti di alta pressione sia un fattore determinante per il successo del Milan.

Il successo contro la Fiorentina non è solo un risultato sul campo, ma una vittoria strategica che porta la firma di Massimiliano Allegri, capace di scommettere sul talento nel momento più caldo.